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Президент ознакомился с работой, проделанной в агропромышленном парке в городе Лачын

Президент ознакомился с работой, проделанной в агропромышленном парке в городе Лачын 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в агропромышленном парке в городе Лачын.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 00:14
Президент ознакомился с работой, проделанной в агропромышленном парке в городе Лачын

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в агропромышленном парке в городе Лачын.

Как передает Report, генеральный директор ООО "Бакы Абадлыг Хидмети" Буньяд Гасымов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что в городе Лачин продолжается работа, направленная на создание производственных, обслуживающих и учебных предприятий, повышение занятости. На предприятиях, которые планируются здесь создать для обеспечения занятости населения, работой будут обеспечены 1 169 человек. Предприятия будут функционировать в пищевой, промышленной, творческой, текстильной, учебной, туристической и обслуживающей сферах. На ныне действующих 7 предприятиях работой обеспечены 226 жителей Лачына.

Было сообщено, что в агропромышленном парке будут функционировать в общей сложности 46 предприятий, ожидается, что 80 процентов из них приступят к работе до конца лета нынешнего года. Здесь планируется создать как крупную, так и небольшую мебельные фабрики, предприятие, изготавливающее дома и другие конструкции из легких материалов, предприятия рыбного хозяйства, пищевой промышленности, легкой промышленности, экологически чистой переработки, научно-практический центр по мелкому рогатому скоту. С июня уже начнет функционировать фабрика по выпуску керамической продукции. Кроме того, планируются открытие киностудии, текстильной, обувной фабрик, организация краткосрочных курсов по различным направлениям.

По пути Президент Ильхам Алиев также ознакомился с рыбоводческим предприятием.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət başçısı Laçın şəhərində Aqro və Sənaye Parkında görülən işlərlə tanış olub

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