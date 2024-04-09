Президент ознакомился с комплексом установок для подачи оросительной воды в Гаджигабуле

Президент ознакомился с комплексом установок для подачи оросительной воды в Гаджигабуле

9 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Гаджигабульском районе с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды посредством насосной станции из реки Кура на земельный участок площадью 4200 га, принадлежащий ООО "Agro Dairy".

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов и исполнительный директор ООО "Agro Dairy" Ниязи Амирбеков проинформировали главу государства о проделанной работе.

Отметим, что президент Азербайджана 29 мая 2021 года подписал распоряжение в целях продолжения работ по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой, привлечению дополнительных земель в севооборот и разработки новых проектов в этом направлении. В соответствии с Распоряжением, для обеспечения оросительной водой принадлежащего ООО "Agro Dairy" земельного участка на территории Гаджигабульского района на участке реки Кура, проходящем через Сабирабадский район, начато строительство 4-х агрегатной плавучей насосной станции с расходом 3 кубометров в секунду, трубопровода и железобетонного канала.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана 10 февраля 2022 года, завершены строительство плавучей насосной станции (I подъема), напорного металлического трубопровода длиной 4350 погонометров, открытого канала с железобетонным покрытием длиной 7012 погонометров, бассейна емкостью 5 тысяч кубометров воды в конце канала, стационарной насосной станции II подъема с расходом 3 кубических метра в секунду и напорного металлического трубопровода длиной 6918 погонометров, а также работы по внешнему электроснабжению насосной станции.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о Гаджигабульском ирригационном проекте. Было отмечено, что в 2022 году в рамках проекта было обеспечено орошение участка площадью 2555 га. В следующем году проект планируется реализовать на участке площадью 1225 га.

Кроме того, было сообщено, что в конце прошлого года площадь участков интенсивного орошения была доведена до 19 тысяч 200 га, количество пивотов – до 296, созданы 4 комплекса по переработке семян. По Карабахскому региону с 2020 года на прикрепленных землях были проведены весенние и осенние посевные работы на площади 27 тысяч 107 га, в Ходжалинском, Агдеринском и Ходжавендском районах, освобожденных в результате антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года, - на площади 11 тысяч 276 га.

Было сообщено, что в 2021-2023 годах почти для 600 местных фермеров и предпринимателей были организованы тренинги по современной агротехнической обработке земли, дни "открытых дверей", для студентов - программы стажировок, лекции в университетах, а также дни карьеры.