​Президент Ильхам Алиев избран "Человеком года в мире" в 2015 году

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в 2015 году избран "Человеком года в мире".

Как сообщает Report, Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы и диверсификацию поставок энергоресурсов. Благодаря серьезным усилиям и лидерству Азербайджана, набравшему большой опыт в реализации глобальных транснациональных проектов, сформирована большая команда в составе различных стран, начата реализация проектов Южного газового коридора, который является проектом XXI века, и его составных частей - "Шахдениз-2", TANAP и TAP, в настоящее время работа в этом направлении стремительно продолжается.

Азербайджан, организовав на высоком уровне проводимые впервые в истории первые Европейские игры, полностью оправдал оказанное ему доверие и подарил европейской общественности настоящий спортивный праздник. Азербайджан еще раз представил всему миру свое умение образцовой организации крупных международных мероприятий, определения их новых стандартов, а также свой большой потенциал.

Азербайджан играет важную роль в реализации грандиозных транспортно-коммуникационных проектов, соединяющих континенты, активизирует усилия по созданию транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". Азербайджан, реконструировав за последние годы в соответствии с современными стандартами воздушную, дорожную, морскую и железнодорожную инфраструктуру, превратился в центр международной транспортно-транзитной сети, который в предстоящий период будет оказывать услуги для развития всего региона.

Являясь хозяином международных гуманитарных мероприятий, Азербайджан оказывает практическую поддержку развитию в мире межцивилизационного и межкультурного диалога, поощрению мультикультуральных ценностей, обеспечению мира и безопасности. Отныне город Баку стал центром обсуждений вопросов, имеющих глобальное для человечества значение, с участием влиятельных общественно-политических деятелей, известных личностей, представляющих самые различные страны.

Успехи, достигнутые Азербайджаном за чуть больше 20 лет независимости, могут считаться примером даже для ведущих стран мира. Необходимо признать, что все эти успехи непосредственно связаны с именем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Учитывая вышеуказанные факторы и глубоко изучив деятельность Президента Азербайджана, компания "The Business Year" избрала Ильхама Алиева в 2015 году "Человеком года в мире".