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Президент Ильхам Алиев: Случившееся в Гедабекском районе совершенно неприемлемо

Президент Ильхам Алиев: Случившееся в Гедабекском районе совершенно неприемлемо Мы видим, что значительная часть нашей страны уже официально объявлена зоной "зеленой" энергии, на фоне этого случившееся в Гедабекском районе совершенно неприемлемо.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 19:48
Президент Ильхам Алиев: Случившееся в Гедабекском районе совершенно неприемлемо

Мы видим, что значительная часть нашей страны уже официально объявлена зоной "зеленой" энергии, на фоне этого случившееся в Гедабекском районе совершенно неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

"Считаю, что министерство экологии и природных ресурсов допустило, по меньшей мере, халатность, проявило бесконтрольность, выступило в роли пассивного наблюдателя, в результате чего иностранный инвестор отравил нашу природу. Люди по праву подняли голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голоса? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней, куда смотрело министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что часть граждан, поддавшись подстрекательствам провокаторов, совершила безнравственные, противозаконные действия, что является невыносимым и неприемлемым. "Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, что за рубежом. Пусть никто, как говорится, не думает, что мы забыли об этом. Хаос, произвол, действия провокационного характера в Азербайджане закончились в 1993 году", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Incident in Gadabay district is completely unacceptable
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Gədəbəy rayonunda baş vermiş hadisə tamamilə qəbuledilməzdir"

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