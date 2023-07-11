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Президент: Финансовое положение Азербайджана значительно улучшилось

Президент: Финансовое положение Азербайджана значительно улучшилось Рост ненефтяной промышленности Азербайджана составил 6,5 процента, а ненефтяной сектор в целом вырос более чем на 3 процента. Одновременно значительно улучшилось наше финансовое положение.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 17:45
Президент: Финансовое положение Азербайджана значительно улучшилось

Рост ненефтяной промышленности Азербайджана составил 6,5 процента, а ненефтяной сектор в целом вырос более чем на 3 процента. Одновременно значительно улучшилось наше финансовое положение.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Среди факторов, обеспечивших улучшение финансового положения страны, глава государства назвал в первую очередь укрепление дисциплины в финансовой сфере, продолжение реформ в налоговых и таможенных органах, обеспечение прозрачности. "Все эти факторы позволили нам уже в середине года пересмотреть бюджет и внести уточнения. Это очень радует, так как объем собранных средств намного превосходит прогнозы", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın qeyri-neft sənayesi 6,5 faiz artıb"

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