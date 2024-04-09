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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Гаджигабульском районе

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Гаджигабульском районе 9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район.
Внутренняя политика
9 апреля 2024 г. 12:40
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Гаджигабульском районе

9 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Гаджигабульский район.

Как сообщает Report, глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что дорога, капитально реконструированная с целью обеспечения удобного передвижения граждан, соединяет 8 населенных пунктов района. Двухполосная автомобильная дорога протяженностью 39 километров построена в соответствии с 4-й технической категорией.

Выполнены работы по выравниванию поврежденных участков дороги, подъему, расширению, уплотнению земляного полотна и расширению его на отдельных участках до 10 метров.

Вдоль маршрута обновлены пришедшие в непригодное состояние водоотводные трубы и в необходимых местах установлены новые железобетонные водоотводные трубы различного диаметра. Кроме того, на месте расположенного на реке Пирсаат на территории села Удуллу металлического моста, срок эксплуатации которого уже истек, построен новый трехпролетный железобетонный мост.

В результате проделанной работы обеспечено удобное передвижение более 12 тысяч человек, облегчены грузовые и пассажирские перевозки.

Капитально реконструированная дорога сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения между охваченными ею населенными пунктами и районным центром, а также в развитии экономики и сельского хозяйства в этом регионе.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev attends inauguration of highway in Hajigabul district

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