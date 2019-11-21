Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта

21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в состоявшемся в Сумгайытском государственном драматическом театре мероприятии, посвященном 70-летию города.
Как сообщает Report, глава государства выступил на мероприятии с обширной речью.
Затем выступили глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный учитель Офелия Бабаева, директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Назим Талыбов, главный врач поликлиники номер 1 Арзу Бандалиева, заслуженный строитель Магсуд Дадашев, актер Сумгайытского государственного драматического театра Джалал Мамедов.
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