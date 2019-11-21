Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта

​Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в Сумгайыте

21 ноября, 2019 15:07

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg 21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в состоявшемся в Сумгайытском государственном драматическом театре мероприятии, посвященном 70-летию города. Как сообщает Report, глава государства выступил на мероприятии с обширной речью. Затем выступили глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный учитель Офелия Бабаева, директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Назим Талыбов, главный врач поликлиники номер 1 Арзу Бандалиева, заслуженный строитель Магсуд Дадашев, актер Сумгайытского государственного драматического театра Джалал Мамедов.