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Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта

​Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в Сумгайыте
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в состоявшемся в Сумгайытском государственном драматическом театре мероприятии, посвященном 70-летию города.

Как сообщает Report, глава государства выступил на мероприятии с обширной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный учитель Офелия Бабаева, директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Назим Талыбов, главный врач поликлиники номер 1 Арзу Бандалиева, заслуженный строитель Магсуд Дадашев, актер Сумгайытского государственного драматического театра Джалал Мамедов.

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