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Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев возложил венок на могилу общенационального лидера
Внутренняя политика
12 декабря 2020 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минует 17 лет с кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, в связи с этим 12 декабря президент Ильхам Алиев и члены его семьи прибыли в Аллею почетного захоронения, где посетили могилу Г.Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок на могилу общенационального лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и члены его семьи также возложили цветы на могилу супруги общенационального лидера, видного ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой. Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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