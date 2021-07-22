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Президент Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане 

Президент Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане  22 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане.
Внутренняя политика
22 июля 2021 г. 14:58
Президент Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане 
Ильхам Алиев
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22 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане.

Как сообщает Report, на заложенной в 1993 году Аллее шехидов похоронены шехиды, погибшие как в первой Карабахской, так и Отечественной войне. Молодежь из Дашкесана всегда героически сражалась за защиту наших территорий, пожертвовала жизнь за Родину.

Во время Отечественной войны погиб 31 представитель молодежи Дашкесана. Светлая память об этих героических сынах Родины навсегда останется в сердце нашего народа.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev visits Alley of Martyrs in Dashkasan
Версия на азербайджанском языке Prezident Daşkəsəndə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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