Президент Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане

22 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане.

22 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане.

Как сообщает Report, на заложенной в 1993 году Аллее шехидов похоронены шехиды, погибшие как в первой Карабахской, так и Отечественной войне. Молодежь из Дашкесана всегда героически сражалась за защиту наших территорий, пожертвовала жизнь за Родину.

Во время Отечественной войны погиб 31 представитель молодежи Дашкесана. Светлая память об этих героических сынах Родины навсегда останется в сердце нашего народа.