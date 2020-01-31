Президент Ильхам Алиев наградил трех человек орденом "Шохрат"

За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике Шахин Магеррам оглу Алиев награжден орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии науки в Азербайджане орденом "Шохрат" также награжден Фуад Юсиф оглу Алиев.

Еще одним распоряжением президента страны, за плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в том числе народами Азербайджана и Дагестана, орденом "Шохрат" награжден Магомед Саидович Гурбанов.