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    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю 9 Мая - Дня Победы

    Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась торжественная церемония по случаю 71-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

    Встретившись с ветеранами, президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева поздравили их с Днем Победы.

    Главе государстве были вручены памятные подарки.

    Президент Азербайджана встретился с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравил их с праздником Победы.

    Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

    Глава государства сфотографировался на память с ветеранами Второй Мировой войны.

    Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим.

    В церемонии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

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