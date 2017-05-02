Президент Ильхам Алиев принял президента и генерального секретаря Международной федерации гимнастики

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ 2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева приняли президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и генерального секретаря федерации Андре Гайсбухлера.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку прошли очень успешно, отметил, что в Азербайджане и до этого на высоком уровне организовывались чемпионаты мира и Европы по гимнастике и другие представительные мероприятия.

Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за успешное проведение соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку и, в целом, за поддержку этого вида спорта. Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе также передал поздравления в связи с высоким уровнем организации первых Европейских игр в 2015 году. Моринари Ватанабе выразил надежду на то, что на Олимпийских играх в Токио в 2020 году азербайджанские гимнасты добьются успехов.

Глава государства поздравил с проведением этого важного спортивного мероприятия в Токио. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что развитию спорта в Азербайджане уделяется большое внимание и увлечение молодого поколения спортом с каждым днем растет.

Генеральный секретарь Международной федерации гимнастики Андре Гайсбухлер отметил, что Азербайджан добился невероятных успехов в области спорта, развитии страны в целом. Он сказал, что процессы большого развития, происходящие в Азербайджане в последние годы, производят глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нашей столице и других регионах осуществляется широкомасштабная созидательная работа, с удовлетворением подчеркнул строительство самой современной спортивной инфраструктуры, в том числе прекрасного гимнастического спортивного дворца.

Гости оценили работу, проводимую в Азербайджане в области гимнастики, как большой вклад в развитие гимнастических видов спорта в мире.

Первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что гордится тем, что руководит Федерацией гимнастики в нашей стране и особенно достигнутыми в этой сфере успехами. Она отметила, что когда в Азербайджане закладывалась основа развития гимнастики, этот вид спорта был не очень популярен. А сейчас к гимнастике проявляется большой интерес, в частности, большое число девушек хотят заниматься этим видом спорта и участвовать в соревнованиях. Это - очень большое достижение, и мы гордимся этим.