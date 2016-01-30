Президент Ильхам Алиев: Мы начали год хорошо

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Я рад, что и в 2016 году открываются такие прекрасные предприятия. Мы начали год хорошо". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед коллективом на открытии нового Агдагского гипсового завода компании "Матанат-А" на территории Гарадагского района Баку 30 января.

После церемонии открытия президент Ильхам Алиев встретился и пообщался с коллективом завода.

Президент Ильхам Алиев: Вы платите хорошую зарплату?

Руководитель компании "Матанат-А" Эльхан Баширов: Средняя заработная плата составляет 600 манатов.

Президент Ильхам Алиев: Как вы, довольны?

Сотрудники: Да.

Президент Ильхам Алиев: Работать в таких прекрасных условиях человеку в радость. Поздравляю. Расширяйте свою деятельность. Чтобы развивались и компания, и экономика, и промышленное производство, и наша страна становилась еще сильнее.

Вице-президент компании Фуад Баширов: Поддерживаем Вашу успешную политику своими новыми достижениями.

Президент Ильхам Алиев: Я рад, что и в 2016 году открываются такие прекрасные предприятия. Мы начали год хорошо. Руководитель компании "Матанат-А", выступая на региональной конференции, рассказал об успехах. Я рад, что эта компания вносит вклад в развитие экономики нашей страны. И государство вас поддерживает. Я дал поручение министерству экономики оказывать необходимую поддержку и в будущем. Чтобы и вы работали еще лучше, а люди получали еще более лучшую зарплату, и наш народ жил еще лучше. Поздравляю вас.

Сотрудники: Да хранит вас Бог. Большое спасибо.