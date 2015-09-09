​Президент Азербайджана выделил ИВ города Гянджа 4 млн. манатов

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с завершением работ по реставрации, благоустройству и созиданию в комплексе "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для завершения работ по реставрации, благоустройству и созиданию в комплексе "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа выделят 4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.