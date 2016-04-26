Ильхам Алиев: Нашей целью является превратить черное золото в человеческий капитал

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на оккупацию, наша страна развивается. Уровень бедности снизился с 50 до 5 процентов, сократился и уровень безработицы". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку.

Президент отметил, что в Азербайджане осуществляются инвестиции в образование, строятся новые больницы.

"Мы совершаем прогресс согласно плану целей развития тысячелетия. Я уверен, что мы сможем достичь всех своих основных целей в 2016 году", - заявил президент Азербайджана.

Он отметил, что страна богата энергоресурсами, однако "нашей целью является превратить черное золото в "человеческий капитал". "Наша экономика теперь диверсифицирована и зависимость от нефтяного сектора сокращается", - добавил он.