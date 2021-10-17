Президент Азербайджана: Гейдар Алиев не допустил проведения в Нахчыване референдума о сохранении Советского Союза

На проведенном весной 1991 года референдуме о сохранении Советского Союза тогдашнее руководство Азербайджана, сфальсифицировав результаты референдума, вопреки воле народа, проголосовало за сохранение СССР.

На проведенном весной 1991 года референдуме о сохранении Советского Союза тогдашнее руководство Азербайджана, сфальсифицировав результаты референдума, вопреки воле народа, проголосовало за сохранение СССР.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«Но Гейдар Алиев не допустил проведения этого референдума в Нахчыване. Теперь посмотрите, какие шаги вели к независимости? Через что проходили пути, ведущие к независимости?», - подчеркнул глава государства.