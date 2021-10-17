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Президент Азербайджана: Гейдар Алиев не допустил проведения в Нахчыване референдума о сохранении Советского Союза

Президент Азербайджана: Гейдар Алиев не допустил проведения в Нахчыване референдума о сохранении Советского Союза На проведенном весной 1991 года референдуме о сохранении Советского Союза тогдашнее руководство Азербайджана, сфальсифицировав результаты референдума, вопреки воле народа, проголосовало за сохранение СССР.
Внутренняя политика
17 октября 2021 г. 22:00
Президент Азербайджана: Гейдар Алиев не допустил проведения в Нахчыване референдума о сохранении Советского Союза
Ильхам Алиев

На проведенном весной 1991 года референдуме о сохранении Советского Союза тогдашнее руководство Азербайджана, сфальсифицировав результаты референдума, вопреки воле народа, проголосовало за сохранение СССР.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«Но Гейдар Алиев не допустил проведения этого референдума в Нахчыване. Теперь посмотрите, какие шаги вели к независимости? Через что проходили пути, ведущие к независимости?», - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Heydər Əliyev qoymadı ki, Naxçıvanda Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendum keçirilsin"

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