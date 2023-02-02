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Президент: Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа

Президент: Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 19:41
Президент: Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа
Ильхам Алиев

Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

Подчеркнув, что это тоже важная веха в сотрудничестве двух стран, глава государства отметил: «Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и взаимодействия между нашими странами в сфере торговли».

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