Президент: Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа

Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа.

Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

Подчеркнув, что это тоже важная веха в сотрудничестве двух стран, глава государства отметил: «Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и взаимодействия между нашими странами в сфере торговли».