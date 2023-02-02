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Премьеры Великобритании и Австралии посетят США в марте

Премьеры Великобритании и Австралии посетят США в марте Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его австралийский коллега Энтони Албанезе планируют побывать в Вашингтоне в середине марта и обсудить с президентом США Джо Байденом планы в рамках трехстороннего формата AUKUS.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 18:58
Премьеры Великобритании и Австралии посетят США в марте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его австралийский коллега Энтони Албанезе планируют побывать в Вашингтоне в середине марта и обсудить с президентом США Джо Байденом планы в рамках трехстороннего формата AUKUS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его сведениям, в ходе визита лидеры трех государств, как ожидается, сообщат, какой проект подводных лодок был выбран для замены австралийских дизельных субмарин класса Collins.

Австралия, Великобритания и США в 2021 году объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых заступят на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. В Пекине считают, что деятельность AUKUS направлена на сдерживание Китая в регионе.

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