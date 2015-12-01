Председатель ЦИК представил членам Милли Меджлиса их удостоверения

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов принимает участие на пленарном заседании Милли Меджлиса (MM).

Как сообщает Report, председатель ЦИК выступил на заседании. Он подчеркнул, что выборы в ММ 1 ноября прошли прозрачно: "Законодательные акты и другие документы были изучены европейскими экспертами. Поэтому никаких проблем не может быть. Это является главным вопросом для проведения демократичных, справедливых и прозрачных выборов. Интерес азербайджанской общественности к парламентским выборам был высокий".

После своего выступления Мазахир Панахов поздравил всех депутатов и выдал им их удостоверения.