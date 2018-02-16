Посол ЕС: Мы надеемся, что выборы в Азербайджане пойдут открыто и демократично

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Баку. 16 февраля REPORT.AZ/ "Выборы - важный процесс для каждой страны. Мы надеемся, что предстоящие выборы в Азербайджане пойдут открыто и демократично".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестудис Янкаускас, комментируя предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане 11 апреля.

Комментируя вопрос о том, будут ли на выборах представлены наблюдатели от ЕС, посол заявил: "Мы в этом вопросе всегда опираемся на опыт ОБСЕ и БДИПЧ. Европарламент, насколько я знаю, приглашён не был , Азербайджан пригласил те организации, в которых является членом. И сейчас мы ждём решение БДИПЧ ОБСЕ".