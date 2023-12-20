Помощник президента: Азербайджан еще больше продвинулся в прозрачности проведения выборов

Азербайджан еще больше продвинулся в вопросе прозрачности проведения выборов.

Азербайджан еще больше продвинулся в вопросе прозрачности проведения выборов.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев заявил на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, руководство страны всегда давало указания по обеспечению прозрачности проведения выборов: "Благодаря решительным действиям президента территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлена. Весь мир наблюдает за процессом "Великого возвращения" на освобожденные территории. Впервые на освобожденных территориях, куда уже вернулись 4 395 человек, будут проведены выборы".