Под председательством Ильхама Алиева в Гахе проходит совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Гахе под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

Как сообщает Report, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель правления ОАО "Шеки Ипек" Низами Гарибов, глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, глава Исполнительной власти Физулинского района Али Алиев, руководитель фермерского хозяйства "Даглар" в Загатальском районе Тельман Хасратов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев.

Президент Ильхам Алиев выступил на республиканском совещании с заключительной речью.

***10:54

Сегодня в Гахе под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит общереспубликанское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

Как сообщает Report, глава государства открыл совещание вступительной речью.