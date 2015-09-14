Правящая партия прокомментировала происходящее в системе министерства иностранных дел

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правящая Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) прокомментировала процессы, происходящие в системе министерства иностранных дел, в том числе запрос некоторых дипломатов, работающих в посольствах Азербайджана в различных странах, относительно получения убежища.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА депутат Сиявуш Новрузов в заявлении Report отметил, что каждый человек, в особенности дипломаты, работающие за рубежом, должны быть преданы своему государству: "Однако сейчас родитель не может нести ответственности за своего ребенка, как же может быть ответственно МИД за действия каждого своего работника?".

С.Новрузов подчеркнул, что руководство не несет ответственности за сотрудников, работающих в государственных структурах: "Иногда случается так, что среди сотрудников встречаются нечестные люди. Нет такого аппарата, который смог бы заранее определить предательство людей. Такие случаи могут встречаться в любых структурах. В таких вопросах неправильно говорить об ответственности руководства".

Он отметил, что некоторые люди, в особенности председатели некоторых партий, раздувают этот вопрос: "В этих партиях, организациях также есть заблудившиеся люди. Руководители госструктур не несут ответственности за действия сотрудников, также как председатели партий не несут ответственности за членов партий".