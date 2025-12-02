Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Внутренняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 11:15
    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает "Report", в повестку дня заседания включено обсуждение во втором чтении законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год.

    Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

    Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir
    Parliament considers Azerbaijan's 2026 state budget package in second reading
