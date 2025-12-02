Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении
Внутренняя политика
- 02 декабря, 2025
- 11:15
Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает "Report", в повестку дня заседания включено обсуждение во втором чтении законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год.
Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.
Последние новости
11:29
ЕС выделит Армении 500 млн евро для укрепления энергобезопасности и диверсификацииВ регионе
11:27
ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакамВ регионе
11:21
Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человекДругие страны
11:21
Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и ЕреваномВ регионе
11:18
Fitch Ratings ожидает устойчивость банков Азербайджана и региона CIS+Финансы
11:16
Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPPВ регионе
11:16
Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрдИКТ
11:15
Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтенииВнутренняя политика
11:14