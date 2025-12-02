İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir

    Daxili siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:01
    Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 2026-cı il dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələrinin ikinci oxunuşda müzakirəsi daxil edilib.

    İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

    Milli Məclis büdcə
    Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении

    Son xəbərlər

    11:18

    Gürcüstana yağ daşıyan Rusiya tankeri Türkiyə sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalıb

    Region
    11:12

    İsveç Ukraynaya 1,1 milyard kron məbləğində yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    11:10

    Energetika Nazirliyi "Söndür və Qazan!" kampaniyasına başlayıb

    Energetika
    11:09

    Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: "Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram"

    Fərdi
    11:08

    Nazir müavini: Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı bu sahədə çalışanların fəaliyyətini stimullaşdırır

    Daxili siyasət
    11:04

    Prezident İlham Əliyev Laos liderinə təbrik məktubu göndərib

    Xarici siyasət
    11:04

    İlham Əliyev BƏƏ Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03

    Dövlət Agentliyi Regional Su Meliorasiya Xidmətinə icrası məcburi göstəriş verib

    Biznes
    11:01

    Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti