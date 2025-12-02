Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir
Daxili siyasət
- 02 dekabr, 2025
- 11:01
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 2026-cı il dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələrinin ikinci oxunuşda müzakirəsi daxil edilib.
İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.
