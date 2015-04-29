​От имени Ильхама Алиева устроен прием в честь участников III Глобального Бакинского форума - ФОТО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был устроен прием в честь участников III Глобального Бакинского форума.

Как передает Report, на приеме с участием президента Ильхама Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой и дочери Арзу Алиевой присутствовали главы государств Болгарии и Македонии, премьер-министр Мальты, бывшие лидеры ряда стран, общественно-политические деятели, сыгравшие важную роль в мировой политике, эксперты и специалисты.

Выступившая на приеме экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга отметила прекрасную организацию Форума, на котором проводятся плодотворные обсуждения. Она поблагодарила президента Ильхама Алиева за высокий уровень организации Форума и оказанное гостеприимство. Экс-президент сказала, что неоднократно бывала в Баку и каждый раз становилась свидетельницей большого развития. Вайра Вике-Фрейберга подарила главе государства памятную книгу с выражением благодарности участников III Глобального Бакинского форума за высокий уровень организации мероприятия.

На приеме выступил президент Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что Международный центр Низами Гянджеви за короткое время превратился в важный институт, а организованный Центром III Глобальный Бакинский форум вызывает большой интерес. Президент Азербайджана подчеркнул, что в меняющемся и глобализирующемся мире всегда ощущается потребность в опыте и знаниях. Именно с этой точки зрения он высоко оценил значение III Глобального Бакинского форума. Президент Ильхам Алиев напомнил, что в этом году в Баку состоятся первые Европейские игры. Он отметил, что 26 апреля произошло знаменательное событие в спортивной истории Азербайджана и мира. В Баку был зажжен факел первых Европейских игр. Объехав за 47 дней все уголки Азербайджана, факел первых Европейских игр будет доставлен на Бакинский олимпийский стадион на церемонию открытия Игр. Глава государства пригласил участников III Глобального Бакинского форума на церемонию открытия первых Европейских игр.