Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с минным террором Армении

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась у международному сообществу в связи с минным терроризмом Армении

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева обратилась у международному сообществу в связи с минным террором Армении.

Об этом Report сообщили в аппарате Омбудсмена.

Отмечается, что в результате взрыва противопехотной мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе еще двое граждан Азербайджана стали жертвами минного террора.

"К сожалению, Эльсевар Гамидов, занимавшийся ремонтно-строительными работами в селе Суарасы Лачынского района, скончался от тяжелых травм, полученных в результате взрыва мины, а Сабухи Гасанов получил травмы различной степени тяжести.

Это трагическое событие еще раз доказывает, что мины без опознавательных знаков, хаотично заложенные Арменией в гражданских населенных пунктах Азербайджана, представляют серьезную опасность для жизни и здоровья людей и приводят к нарушению их фундаментальных прав", говорится в заявлении.