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Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с минным террором Армении

Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с минным террором Армении Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась у международному сообществу в связи с минным терроризмом Армении
Внутренняя политика
22 октября 2022 г. 13:43
Омбудсмен обратилась к международной общественности в связи с минным террором Армении

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева обратилась у международному сообществу в связи с минным террором Армении.

Об этом Report сообщили в аппарате Омбудсмена.

Отмечается, что в результате взрыва противопехотной мины в освобожденном от оккупации Лачынском районе еще двое граждан Азербайджана стали жертвами минного террора.

"К сожалению, Эльсевар Гамидов, занимавшийся ремонтно-строительными работами в селе Суарасы Лачынского района, скончался от тяжелых травм, полученных в результате взрыва мины, а Сабухи Гасанов получил травмы различной степени тяжести.

Это трагическое событие еще раз доказывает, что мины без опознавательных знаков, хаотично заложенные Арменией в гражданских населенных пунктах Азербайджана, представляют серьезную опасность для жизни и здоровья людей и приводят к нарушению их фундаментальных прав", говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Ombudsman appeals to international community over Armenia's mine terror
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın mina terroru ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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