О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен Азербайджана приняла представителя Совета Европы

Омбудсмен Азербайджана приняла представителя Совета Европы Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла руководителя офиса генерального директората программ Совета Европы Верену Тейлор.
Внутренняя политика
2 ноября 2021 г. 20:12
Омбудсмен Азербайджана приняла представителя Совета Европы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла руководителя офиса генерального директората программ Совета Европы Верену Тейлор.

Как сообщает Report, глава Бакинского офиса Совета Европы Золтан Херньес также принял участие во встрече.

На встрече был обсужден ряд важных вопросов, в частности говорилось о гендерном равенстве, защите прав женщин, борьбе с бытовым насилием, а также было подчеркнуто значение просвещения в этой области.

С.Алиева подчеркнула необходимость совместного сотрудничества в области оказания материальной, моральной и психологической помощи семьям, подвергшимся насилию, изучения и применения международного опыта по борьбе с бытовым насилием, подготовки определенных учебных пособий.

В заключение состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между Институтом омбудсмена и Советом Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Ombudswoman, CoE official mull gender equality, human rights
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Avropa Şurasının nümayəndəsi Verena Teyloru qəbul edib

Экслюзивные новости

Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi