Омбудсмен Азербайджана приняла представителя Совета Европы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла руководителя офиса генерального директората программ Совета Европы Верену Тейлор.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла руководителя офиса генерального директората программ Совета Европы Верену Тейлор.

Как сообщает Report, глава Бакинского офиса Совета Европы Золтан Херньес также принял участие во встрече.

На встрече был обсужден ряд важных вопросов, в частности говорилось о гендерном равенстве, защите прав женщин, борьбе с бытовым насилием, а также было подчеркнуто значение просвещения в этой области.

С.Алиева подчеркнула необходимость совместного сотрудничества в области оказания материальной, моральной и психологической помощи семьям, подвергшимся насилию, изучения и применения международного опыта по борьбе с бытовым насилием, подготовки определенных учебных пособий.

В заключение состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между Институтом омбудсмена и Советом Европы.