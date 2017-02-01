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    Октай Асадов предупредил депутатов

    Председатель Милли Меджлиса: Если вы избраны депутатом, значит ваша работа здесь и местом встречи должен быть Милли Меджлис

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов сделал депутатам предупреждение касательно посещаемости.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента О.Асадов сказал, что депутаты должны присутствовать на заседании Милли Меджлиса: "Как нам быть? Проходить регистрацию и во второй половине дня? Один говорит, что у него было дело или же встреча. Если вы избраны депутатом, значит ваша работа здесь и местом встречи должен быть Милли Меджлис".

    О.Асадов призвал депутатов быть внимательными в данном вопросе. 

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