Октай Асадов предупредил депутатов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов сделал депутатам предупреждение касательно посещаемости.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента О.Асадов сказал, что депутаты должны присутствовать на заседании Милли Меджлиса: "Как нам быть? Проходить регистрацию и во второй половине дня? Один говорит, что у него было дело или же встреча. Если вы избраны депутатом, значит ваша работа здесь и местом встречи должен быть Милли Меджлис".

О.Асадов призвал депутатов быть внимательными в данном вопросе.