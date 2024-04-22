Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Физули

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.

Как сообщает Report, физулинцы, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули возвращаются 39 семей (172 человека).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 705 семей (2 689 человек).