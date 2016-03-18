Обязанности главы ИВ Лачинского района поручены председателю районной организации ПЕА

18 марта, 2016 17:48

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Обязанности главы Исполнительной власти Лачинского района поручены председателю районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). Как сообщает Report, председателю районной организации ПЕА Агилю Назарли поручено временное исполнение обязанностей главы Исполнительной власти. Агиль Назарли представлен общественности. Напомним, что 4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Селимова Акифа Исмаил оглу от должности главы Исполнительной власти Лачинского района.