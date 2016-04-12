Обнародованы ​партии, не представившие ежегодный финансовый отчет в ЦИК

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 4 из 55-ти получивших госрегистрацию политических партий не представили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовый отчет по 2015 году.

Об этом Report сообщил заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов.

Он отметил, что финансовые отчеты не представили Партия демократических предпринимателей Азербайджана, Партия национального движения Азербайджана, Патриотическая партия Азербайджана и Партия возрождения и прогресса Азербайджана.

По словам Н.Мамедова, выясняются причины непредставления этими партиями своих финансовых отчетов.

Напомним, что три партии, не представившие в ЦИК ежегодный финансовый отчет за 2015 год, не сделали этого и за 2014-й год.