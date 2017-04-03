Обнародовано количество партий, не представивших в ЦИК финансовые отчеты за 2016 год

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно количество партий, не представивших в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовые отчеты за 2016 год.

Как сообщил Report заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов, из 55 политических партий, имеющих государственную регистрацию, 27 партий не представили отчеты до 1 апреля.

Он отметил, что вопрос с политическими партиями расследуется.

Среди представивших финансовые отчеты партий - правящая партия "Ени Азербайджан", Азербайджанская партия борцов, Либеральная партия Азербайджана, Партия "Движение национального возрождения", Партия Национального единства целостного Азербайджана, Партия Социального благополучия Азербайджана, Социал-демократическая партия Азербайджана, Партия Национального единства Азербайджана, Коммунистическая партия Азербайджана, Партия Великого созидания, Партия "Мусават", Национально-демократическая партия Азербайджана, Партия "Современный Мусават", Азербайджанская партия демократического просвещения, Партия "Ана Ветен", Партия народного фронта целостного Азербайджана, Партия "Вахдат", Азербайджанская партия эволюции, Либерально-демократическая партия Азербайджана, Партия единства, Народно-демократическая партия Азербайджана, Партия республиканцев Азербайджана и другие.

Согласно законодательству, политические партии ежегодно должны представлять годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским отчетом не позднее 1 апреля. Центральная избирательная комиссия должна информировать министерство юстиции о политических партиях, не представивших в указанный период годовой финансовый отчет совместно с аудиторским отчетом.