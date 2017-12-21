Обнародована предварительная дата проведения президентских выборов в Азербайджане в будущем году

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована предварительная дата проведения очередных президентских выборов в Азербайджане в будущем году.

Как сообщает Report, согласно утвержденным коллегией министерства труда и социальной защиты населения норме трудовых часов и производственному календарю, голосование на президентских выборах планируется провести 17 октября.

В министерстве сообщили, что согласно статье 8.2. Избирательного кодекса, день голосования (референдума) не считается рабочим на территории проведения выборов. Если день голосования совпадает с предусмотренным Трудовым кодексом Днем всенародной скорби или не считающимся рабочим праздничным днем (за исключением случая, предусмотренного частью II статьи 84 Конституции Азербайджанской Республики), голосование назначается на другой рабочий день месяца, в котором должно быть проведено голосование. Согласно статье 178 Избирательного кодекса, днем выборов считается среда третьей недели октября последнего года истечения определенного Конституцией срока полномочий президента Азербайджанской Республики. День проведения выборов объявляется решением Центральной избирательной комиссии. Решение ЦИК об объявлении дня выборов должно быть опубликовано в срок не позднее 2 дней. Для расчета нормы трудовых часов в 2018 году до официального объявления 17 октября условно считается нерабочим днем выборов президента АР в 2018 году.