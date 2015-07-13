​Обнародована дата съезда движения REAL

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Мы хотим провести съезд движения REAL до парламентских выборов, то есть в конце августа-начале сентября".

Об этом в заявлении Report отметил исполнительный секретарь движения REAL Натик Джафарли.

По его словам, в организации проделана большая часть организационных работ по подготовке к съезду: "Завершаются работы, связанные с участие на съезде и формированием Народных меджлисов. Существует вопрос формирования меджлисов ряда районов и городов. Этот процесс завершится до конца июля-начала августа".

Н.Джафарли сказал, что единственным кандидатом на пост председателя движения является нынешний руководитель движения, находящийся в заключении Ильгар Мамедов: "Если во время съезда кто-то выдвинет свою кандидатуру и получит определенную поддержку, естественно, может стать вопрос о возможности проведения альтернативных выборов".

По его словам, после съезда движения они обратятся в министерство юстиции для прохождения регистрации: "Мы обратимся в министерство для прохождения регистрации как партия. А до этого намерены продолжить деятельность в формате движения".