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    Обнародован список мест для проведения агитационных кампаний кандидатами в президенты Азербайджана

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Обнародован список закрытых и открытых мест в районных и городских центрах для проведения кандидатами в президенты агитационных кампаний в рамках назначенных на 11 апреля президентских выборов в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, места выделены в соответствии с законом "О свободе проведения собраний". 

    Для проведения агиткампаний выделено 152 места, 76 из которых закрытые и столько же открытых. В 12 районах Баку определены места для проведения встреч с избирателями.

    Напомним, что предвыборная агитационная кампания стартует в Азербайджане 19 марта.

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