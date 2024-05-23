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Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане Названы самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе-апреле 2024 года.
Внутренняя политика
23 мая 2024 г. 16:25
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Названы самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе-апреле 2024 года.

Как сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report, за отчетный период наиболее популярным мужским именем было Угур, которым назвали 555 новорожденных мальчиков, женским - Зейнаб, этим именем назвали 454 девочек.

В топ-10 популярных имен, которыми назвали мальчиков, вошли также Хусейн, Али, Юсиф, Рауль, Омар, Мурад, Магомед, Тунар, Адам.

Среди девочек за четыре месяца этого года популярными были имена Захра, Марьям, Айлин, Нилай, Айла, Мелиса, Фатима, Мелек и Инджи.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk dörd ayında doğulan uşaqlara ən çox verilən adlar məlum olub

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