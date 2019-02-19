Назначен новый заместитель министра труда и социальной защиты населения - ФОТО

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Анар Мехман оглу Керимов назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

А.Керимов родился в 1979 году в Баку. В 1999 и 2002 гг. с отличием окончил уровень бакалавра и магистра факультета международного права БГУ. В 2001 году получил степень магистра по международному экономическому праву в Американском университете (Вашингтон, США).

Является членом Коллегии адвокатов Азербайджана.

Кандидат юридических наук А.Керимов преподавал в англоязычной магистерской программе юридического факультета БГУ.

До нынешнего назначения работал на должности советника министра труда и социальной защиты населения.

Знает английский, французский и русский языки. Женат, имеет троих детей.