Назначен новый заместитель министра труда и социальной защиты населения - ФОТО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Анар Мехман оглу Керимов назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения.
Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
А.Керимов родился в 1979 году в Баку. В 1999 и 2002 гг. с отличием окончил уровень бакалавра и магистра факультета международного права БГУ. В 2001 году получил степень магистра по международному экономическому праву в Американском университете (Вашингтон, США).
Является членом Коллегии адвокатов Азербайджана.
Кандидат юридических наук А.Керимов преподавал в англоязычной магистерской программе юридического факультета БГУ.
До нынешнего назначения работал на должности советника министра труда и социальной защиты населения.
Знает английский, французский и русский языки. Женат, имеет троих детей.
Samirə AbdullayevaАвтор новости