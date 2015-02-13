​Началось заседание Милли Меджлиса

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ / Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана. Как сообщает Report, в повестку дня заседания, которое началось под председательством спикера Октая Асадова, включены 18 вопросов. На заседании будет прослушан годовой отчет органов, осуществляющих контроль за деятельностью муниципалитетов. Затем будут обсуждены вопросы ратификации договора "О сотрудничестве между Азербайджаном и Аргентиной в космической сфере", "Об этических нормах поведения служащих муниципалитетов". Будут также рассмотрены изменения и поправки в законах "О земельном рынке", "О земельной реформе", "Об арендовании земли", "О муниципальной службе", а также Земельном, Уголовном и Трудовом кодексах.