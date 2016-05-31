Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Началось последнее заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Огтая Асадова вынесены обсуждения по 12 вопросам.

На заседании вначале будет рассмотрен вопрос освобождения Г.Селимова от должности судьи Шекинского апелляционного суда.

Помимо этого, будут обсуждены законопроекты "Об исполнении госбюджета 2015 года", "О мерах антидемпинга, компенсации и защиты" (третье чтение).

Кроме того, будут внесены поправки к законам "О военной должности и военной службе", "О свободе информации", "О борьбе с терроризмом", "О государственной службе", "О судах и судьях", а также в Гражданский кодекс, Кодекс исполнения наказаний и Уголовный кодекс.

На заседание в третьем чтении будет обсужден законопроект "О сельскохозяйственной кооперации".