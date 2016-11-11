Началось пленарное заседание парламента

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание открыл председатель парламента Октай Асадов.

В повестку заседания законодательного органа включено около 20-ти вопросов, в том числе внесение дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Миграционный и Лесной кодексы, а также законы "О государственной пошлине", "Об электронной подписи и электронном документе", "О получении информации об окружающей среде", "Об охране окружающей среды", "Об изменениях в Градостроительный и Строительный кодексы", "О дорожном движении", "Об инвестиционных фондах", "О коммерческой тайне", "О рынке ценных бумаг", "О драгоценных материалах и драгоценных камнях" и "О лицензиях и разрешениях".