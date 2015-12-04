Милли Меджлис принял законопроект о штрафовании родителей учащихся, пропустивших занятия

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект относительно изменений в Кодексе административных правонарушений.

Как сообщает Report, о проекте проинформировал председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Согласно предложенным поправкам, родители учащихся, пропустивших в течение месяца более 7 учебных дней, будут штрафоваться на 100 манатов.

В том числе, за исключением причин, установленных соответствующим органом исполнительной власти, в случае пропуска учащимся в течение месяца занятий на протяжении более 7 дней предусматривается применение штрафа в размере 100 манатов.

Поправки приняты путем голосования.