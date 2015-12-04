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    Милли Меджлис принял законопроект о штрафовании родителей учащихся, пропустивших занятия

    Родители учащихся, пропустивших в течение месяца более 7 учебных дней, будут штрафоваться на 100 манатов

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект относительно изменений в Кодексе административных правонарушений.

    Как сообщает Report, о проекте проинформировал председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли. 

    Согласно предложенным поправкам, родители учащихся, пропустивших в течение месяца более 7 учебных дней, будут штрафоваться на 100 манатов.

    В том числе, за исключением причин, установленных соответствующим органом исполнительной власти, в случае пропуска учащимся в течение месяца занятий на протяжении более 7 дней предусматривается применение штрафа в размере 100 манатов.

    Поправки приняты путем голосования.

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