​Милли Меджлис обсудит членство Эльмана Рустамова в Правлении Центрального банка

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Правление Центрального банка Азербайджана будет выбрано двое членов. Как сообщили Report в Милли Меджлисе (ММ), в связи с этим на пленарном заседании 3 апреля будет вынесен на обсуждение проект "О назначении членов Правления Центрального банка Азербайджанской Республики". Этот вопрос 29 марта был включен в повестку заседания.

На пост членов Правления Центрального банка выдвинуто двое кандидатов. Одним из них является нынешний член Правления Центрального банка Эльман Рустамов, вторым - его заместитель Хагани Абдуллаев.

Срок полномочий каждого из них заканчивается на этой неделе.