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МИД Азербайджана: Армения злоупотребляет миссией ЕС для усиления напряженности в регионе

МИД Азербайджана: Армения злоупотребляет миссией ЕС для усиления напряженности в регионе Армянская сторона должна прекратить злоупотреблять размещением на своей территории гражданской наблюдательной миссии Евросоюза для усиления напряженности в регионе и сокрытия своих военных провокаций.
Внутренняя политика
20 марта 2023 г. 16:30
МИД Азербайджана: Армения злоупотребляет миссией ЕС для усиления напряженности в регионе

Армянская сторона должна прекратить злоупотреблять размещением на своей территории гражданской наблюдательной миссии Евросоюза для усиления напряженности в регионе и сокрытия своих военных провокаций.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, 20 марта на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, подвергли обстрелу позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенные на высоте Агбашюрд Зангиланского района. В результате азербайджанский военнослужащий получил ранения.

"Мы решительно осуждаем эту очередную военную провокацию армянской стороны и требуем от Армении отказаться от все более усиливающейся в последнее время агрессивной риторики, прекратить подобные шаги, которые усиливают напряженность в регионе.

Армянская сторона должна прекратить злоупотреблять размещением на своей территории гражданской наблюдательной миссии Евросоюза для усиления напряженности в регионе и сокрытия своих военных провокаций.

Важно, чтобы присутствие указанной миссии в Армении не стало поводом для уклонения от выполнения взятых Арменией на себя обязательств. Вся ответственность за совершенные провокации ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в информации МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Armenia abuses presence of EU mission on its territory to increase tension in region and cover up its provocations 
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan Aİ missiyasından bölgədə gərginliyi artırmaq və hərbi təxribatları ört-basdır etmək məqsədilə sui-istifadə edir"

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