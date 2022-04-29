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Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара в Сумгайыте

Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара в Сумгайыте Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории «Промышленного парка «Азерсун».
Внутренняя политика
29 апреля 2022 г. 16:14
Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара в Сумгайыте

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка «Азерсун"".

Как сообщает Report, первый вице-президент поделилась соответствующей публикацией на своей странице в Instagram.

"Горжусь профессионализмом сотрудников всех государственных структур, принявших участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт, и его последствий, и выражаю им глубокую признательность", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva thanks government agencies involved in extinguishing fire
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Sumqayıtda yanğının söndürülməsində iştirak edən qurumlara minnətdarlığını bildirib

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