Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара в Сумгайыте

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории «Промышленного парка «Азерсун».

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка «Азерсун"".

Как сообщает Report, первый вице-президент поделилась соответствующей публикацией на своей странице в Instagram.

"Горжусь профессионализмом сотрудников всех государственных структур, принявших участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт, и его последствий, и выражаю им глубокую признательность", - говорится в публикации.