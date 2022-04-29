Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара в Сумгайыте

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка «Азерсун"".
Как сообщает Report, первый вице-президент поделилась соответствующей публикацией на своей странице в Instagram.
"Горжусь профессионализмом сотрудников всех государственных структур, принявших участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт, и его последствий, и выражаю им глубокую признательность", - говорится в публикации.