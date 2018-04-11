Мазахир Панахов проголосовал на выборах президента Азербайджана

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов проголосовал на проходящих в стране президентских выборах.

Как сообщает сотрудник Report, он пришел на избирательный участок вместе с супругой.

Председатель ЦИК и его супруга проголосовали на избирательном участке №31 2-го Бинагадирского избирательного округа №10.

На данном участке в списке избирателей числятся имена 1 269 лиц. С начала голосования здесь проголосовали свыше 600 избирателей.