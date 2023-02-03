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Лаура Лохман: США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном

Лаура Лохман: США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном.
Внутренняя политика
3 февраля 2023 г. 14:20
Лаура Лохман: США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном

США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом советник заместителя Государственного секретаря США по вопросам энергетической дипломатии Лаура Лохман cказала, выступая на Консультативном совете Южного газового коридора в Баку.

Она отметила, что президент Джозеф Байден поддерживает экспорта газа с Каспийского моря в Европу. США поддерживали будут и впредь поддерживать проект Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности своих европейских партнеров.

"Южный газовый коридор – очень важный проект для Европы, и Азербайджану принадлежит ведущая роль в обеспечении энергетической безопасности континента. Однако Южный газовый коридор играет важную роль и в укреплении не только энергетической, но и политической безопасности Европы. Этот проект создает возможности для сотрудничества многих стран, использование которых обеспечивает экономический рост. США будут и впредь поддерживать транспортировку природного газа, добываемого в Каспийском море, в Европу и помогать Азербайджану", - подчеркнула Лаура Лохман.

Она также отметила, что США, принимая во внимание экологические проблемы в мире, могут инвестировать в производство и экспорт зеленой энергии в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Laura Loxman: "ABŞ Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir"

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