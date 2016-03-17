Конституционному суду Азербайджана предоставляются новые полномочия

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса был обсужден законопроект "О решении возможности исполнения Азербайджаном решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека".

Как сообщает Report, автор законопроекта Рафаэль Джабраилов заявил, что в документе предусмотрено предоставление новых полномочий Конституционному суду: "В Азербайджане права и свободы человека являются приоритетным вопросом. Иногда решения межгосударственных органов основываются на двойные стандарты, не соответствуют интересам нашей страны. Здесь речь идет не об отказе Азербайджаном от какого-либо международного обязательства, а о соответствии этих решений Конституции Азербайджана. Еще раз повторяю, что Азербайджан выполняет все международные обязательства. Принятие такого законопроекта может быть примером для других стран".

После обсуждений законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.