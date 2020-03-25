​Кабмин объявил нерабочие дни

Кабмин принял решение по поводу нерабочих дней в особом режиме труда на территории Азербайджанской Республики.

Как передает Report, для работающих пять дней в неделю 29 марта – 3 апреля объявлены нерабочими днями, а для работающих шесть дней в неделю нерабочими объявлены 26-28 марта и 30 марта – 4 апреля.

Было определено, что первая часть данного решения не распространяется на объекты государственной важности, объекты жизнеобеспечения, а также банки, супермаркеты, продуктовые магазины, фармацевтические предприятия, аптеки, предприятия по производству продуктов питания, а также на руководящих лиц государственных органов и ведомств и привлекаемых ими в случае необходимости работников.