Избран новый омбудсмен Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-2

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Стал известен новый Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Азербайджане.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса новым омбудсменом избрана заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

За ее кандидатуру проголосовало 104 депутата.

Сабина Алиева принесла присягу перед депутатами.

*** 12:35

На пленарном заседании Милли Меджлиса приступили к обсуждению вопроса избрания Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена).

Как сообщает Report, информацию о кандидатах представила зампред Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правам человека Бахар Мурадова.

На должность омбудсмена претендуют три человека - зампред Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Азербайджанской Республики Кямаля Алиева и замглавы Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

Все трое присутствуют на заседании парламента.

*** 09:49

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудят вопрос кандидатуры уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).

Как сообщает Report, на эту должность выдвинуты кандидатуры трех женщин из Конституционного, Верховного и Апелляционного судов.

Это - зампред Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Азербайджанской Республики Кямаля Алиева и замглавы Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

Напомним, что на данный момент обязанности уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики исполняет 82-летняя Эльмира Сулейманова. На этой должности она с 2002 года. Срок полномочий Э.Сулеймановой в качестве омбудсмена истек 5 марта 2017 года.